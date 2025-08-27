В ГД предложили выплачивать семьям по 10 тысяч рублей за совместную жизнь

Россиянам можно было бы выплачивать денежное поощрение за годы совместно прожитой жизни, считает председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. В беседе с «Газета.Ru» она выступила против идеи выплат на свадебные церемонии, отметив, что факт вступления в брак — не свидетельство о крепости.
Я поддерживаю законопроекты, которые направлены на то, чтобы выплачивать за совместное проживание в браке. Условно, за пять лет — пять тысяч рублей, 10 лет — 10 тысяч. Я думаю, что вот это нужно отмечать, — сказала Останина.
Ранее Останина заявила, что россияне покупают малогабаритное жилье не от хорошей жизни. Так она прокомментировала предложение о введении запрета на приобретение студий в семейную ипотеку. Депутат заявила, что надо наказывать не людей, а застройщиков и банки.
До этого депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал, что в 2026 году страховые пенсии будут повышаться дважды — в феврале и апреле. Дополнительный рост выплат затронет также инвалидов, граждан старше 80 лет и получателей пенсий по потере кормильца.