27 августа 2025 в 14:40

В ГД предложили выплачивать семьям по 10 тысяч рублей за совместную жизнь

Депутат Останина предложила ввести выплаты за стаж семейной жизни

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россиянам можно было бы выплачивать денежное поощрение за годы совместно прожитой жизни, считает председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. В беседе с «Газета.Ru» она выступила против идеи выплат на свадебные церемонии, отметив, что факт вступления в брак — не свидетельство о крепости.

Я поддерживаю законопроекты, которые направлены на то, чтобы выплачивать за совместное проживание в браке. Условно, за пять лет — пять тысяч рублей, 10 лет — 10 тысяч. Я думаю, что вот это нужно отмечать, — сказала Останина.

Ранее Останина заявила, что россияне покупают малогабаритное жилье не от хорошей жизни. Так она прокомментировала предложение о введении запрета на приобретение студий в семейную ипотеку. Депутат заявила, что надо наказывать не людей, а застройщиков и банки.

До этого депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал, что в 2026 году страховые пенсии будут повышаться дважды — в феврале и апреле. Дополнительный рост выплат затронет также инвалидов, граждан старше 80 лет и получателей пенсий по потере кормильца.

