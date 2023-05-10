В ГД предложили наказывать гидов-нелегалов за экстремальные экскурсии Депутат ГД Костенко предложила ввести штрафы для гидов-нелегалов за экстремальные экскурсии

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Гидов, которые нелегально проводят экстремальные экскурсии по крышам, заброшенным зданиям и коллекторам, необходимо наказывать с помощью штрафов, считает заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко. В разговоре с «Парламентской газетой» она отметила, что у любого объекта, которые предлагают посетить в рамках незаконных туров, есть собственники, которые должны также отвечать за безопасность.

Надо помнить, у любого объекта, на который водят экскурсии, есть собственники. Они в первую очередь должны обеспечить безопасность объектов или ограничить на них доступ, — считает парламентарий.

На данный момент ответственность предполагается только за предпринимательскую деятельность без разрешения. За нее гидам грозит штраф от 500 до двух тысяч рублей без госрегистрации и от двух тысяч до 2,5 тысячи рублей при отсутствии лицензии. В случае если туристы пострадают, экскурсовод понесет уголовную ответственность по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Костенко отметила, что люди, которые водят россиян по экстремальным маршрутам, по сути, занимаются экскурсионной деятельностью, поэтому должны подчиняться нормам закона.

Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский считает, что запрет на подобную деятельность ситуацию не изменит. По его мнению, экскурсии должны проводить только квалифицированные проводники по согласованным маршрутам. Он отмечает, что в таком случае можно будет организовать контроль над данной сферой.

Если мы все просто запретим, люди все равно на экскурсии будут ходить — это очень востребованно. Нужно идти не по пути запретов, а по пути узаконения, — подчеркнул он.

Против организаторов экскурсий по крышам Санкт-Петербурга ранее впервые возбудили уголовное дело. Руферов-экскурсоводов обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Около 20 человек привлекли к административной ответственности за нелегальное предпринимательство.