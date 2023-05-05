Петербургские экскурсоводы с крыш впервые попали под уголовное дело

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Против организаторов экскурсий по крышам Санкт-Петербурга впервые возбудили уголовное дело, сообщает ТАСС. Руферов-экскурсоводов обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Около 20 человек привлекли к административной ответственности за нелегальное предпринимательство.

По материалам полицейской проверки возбуждено первое уголовное дело против организаторов незаконных экскурсий по крышам по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Ранее таких уголовных дел не возбуждалось в принципе, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

За неделю полицейские провели серию проверок по объявлениям о прогулках по крышам в историческом центре города. Они обнаружили, что ни одна из экскурсий не обеспечена необходимыми мерами безопасности. Полиция продолжает устанавливать организаторов популярного в Петербурге бизнеса.

Ранее NEWS.ru изучил хронику трагедий со стримерами, в том числе забирающимися на крыши, и спросил психолога, о чем думают люди, рискующие собой ради «годного контента». К примеру, Ван Юн Нин из Китая, упавший с небоскреба, хотел заработать на лечение матери и собственную свадьбу.