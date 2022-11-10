В ГД ответили обвинившей «Газпром» в сокращении поставок газа Санду Депутат ГД Чепа: Молдавия не исполняет свои обязательства по контракту с «Газпромом»

Фото: ГД РФ

«Газпром» выполняет свои обязательства не только перед Молдавией, но и по всем контрактам, а вся ответственность за сокращение объема поставок газа в республику лежит на ней, заявил NEWS.ru замглавы комитета Госдумы России по международным делам Алексей Чепа. Так он прокомментировал слова президента Молдавии Майи Санду, которая назвала решение сократить поставки политическим. По словам Чепы, Молдавия еще и отбирает часть газа, который должен проходить через Приднестровье.

На сегодняшний день Молдавия не исполняет свои обязательства. Мало того, она еще отбирает часть газа, который должен идти в Приднестровье. Вся ответственность за происходящее лежит на молдавской стороне, — отметил Чепа.

Ранее в российской газовой компании отметили, что «Молдовагаз» на протяжении 2022 года регулярно нарушал условия контракта по сроку оплаты за поставленный газ, а также неоднократно обращался к российскому концерну за смягчением контрактных обязательств в части объемов поставок.

В ответ на это глава «Молдовагаза» Вадим Чебан заявил о готовности обсудить с представителями «Газпрома» вопросы по выплате исторического долга. Он заявил, что компания приложит все возможные усилия для выполнения контрактных обязательств.