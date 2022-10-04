«Газпром» может разорвать контракт с «Молдовагазом» «Газпром» напомнил Молдавии о праве прекратить поставки газа в случае неуплаты

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Газпром» оставляет за собой право на полное прекращение поставок в случае нарушения обязательств «Молдовагазом» по оплате голубого топлива до 20 октября 2022 года, заявила компания в своем Telegram-канале. Расторжение контракта возможно в любой момент из-за грубого нарушения сроков соглашения по урегулированию исторической задолженности «Молдовагаза».

ПАО «Газпром» оставляет за собой все свои права, в том числе право на полное прекращение поставок в случае нарушения обязательства по оплате газа до 20 октября 2022 года, а также право на расторжение контракта в любой момент из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО «Молдовагаз», — говорится в сообщении.

В «Газпроме» отметили, что «Молдовагаз» на протяжении 2022 года регулярно нарушал условия контракта по сроку оплаты за поставленный газ, а также неоднократно обращался к российскому концерну за смягчением контрактных обязательств в части объемов поставок.

Также в компании подчеркнули, что «Нафтогаз Украины» отказывается предоставлять «Газпрому» услугу по транспортировке газа в полном объеме. По этой причине в октябре можно будет поставлять в Молдавию газ только в объеме 5,7 млн кубометров в сутки.

Ранее министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что «Газпром» нарушает контракт с республикой, сокращая объемы поставок топлива на ее территорию. По его словам, российская компания лишь на 70% выполнила свои договоренности по поставкам энергоресурсов Кишиневу. Он также отметил, что по контракту Россия должна поставлять газ в полном объеме.