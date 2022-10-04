«Молдовагаз» готов к переговорам по погашению долга перед «Газпромом» Глава «Молдовагаза» Чебан: компания готова на переговоры по погашению долга перед «Газпромом»

Фото: Вениамин Демидецкий/ТАСС

Глава «Молдовагаза» Вадим Чебан заявил о готовности обсудить с представителями «Газпрома» вопросы по выплате исторического долга. В своем Telegram-канале он написал, что компания приложит все возможные усилия для выполнения контрактных обязательств.

АО «Молдовагаз», как и прежде, приложит все усилия по выполнению в октябре контрактных обязательств перед ПАО «Газпром». Что касается механизма погашения исторической задолженности, хочу сообщить, что <...> АО «Молдовагаз» готово в ближайшее время провести переговоры с основными акционерами предприятия и выдвинуть конкретные предложения по урегулированию спорных вопросов, — поделился Чебан.

Ранее днем пресс-служба «Газпрома» сообщила, что компания оставляет за собой право на полное прекращение поставок в случае нарушения обязательств «Молдовагазом» по оплате топлива до 20 октября 2022 года. Расторжение контракта возможно в любой момент из-за грубого нарушения сроков соглашения по урегулированию исторической задолженности «Молдовагаза».

В «Газпроме» отметили, что «Молдовагаз» на протяжении 2022 года регулярно нарушал условия контракта по сроку оплаты за поставленный газ, а также неоднократно обращался к российскому концерну за смягчением контрактных обязательств в части объемов поставок.

Также в компании подчеркнули, что «Нафтогаз Украины» отказывается предоставлять «Газпрому» услугу по транспортировке газа в полном объеме. По этой причине в октябре можно будет поставлять в Молдавию газ только в объеме 5,7 млн кубометров в сутки.

Ранее министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что «Газпром» нарушает контракт с республикой, сокращая объемы поставок топлива на ее территорию. По его словам, российская компания лишь на 70% выполнила свои договоренности по поставкам энергоресурсов Кишиневу. Он также отметил, что по контракту Россия должна поставлять газ в полном объеме.