В ГД одобрили идею о выплате 1 млн рублей за рождение третьего ребенка Депутат Госдумы Милонов одобрил инициативу ОП о выплате 1 млн рублей за рождение третьего ребенка

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Зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов одобрил идею Общественной палаты России о введении выплат в 1 млн рублей за рождение третьего ребенка и последующих детей. Он также предложил законодательно закрепить, на что именно родители смогут тратить такие выплаты, сообщает «Радио 1».

Парламентарий отметил, что за рождение второго ребенка предусмотрен достаточно большой материнский капитал. Однако выплаты на третьего ребенка сегодня зачастую меньше, и это несправедливо.

Не знаю, какую точку зрения выскажет на этот счёт правительство. Но я считаю, что это отличная инициатива, — сказал Милонов.

Он добавил, что данная мера говорит о «справедливости и правильном подходе, который должен сформироваться у государства в отношении многодетных семей». По мнению парламентария, именно такие семьи обеспечивают развитие нации.

Депутат также высказался за то, чтобы на законодательном уровне определить и закрепить, на какие цели родители могут потратить выплату за рождение третьего ребенка. Он считает, что эти средства следует вкладывать в содержание ребенка или «какие-то глобальные вещи».

Об инициативе Общественной палаты некоторое время назад рассказал руководитель ее профильной комиссии Сергей Рыбальченко. Предполагается, что благодаря реализации данной меры в стране ежегодно будет дополнительно рождаться свыше 100 тысяч детей, а затраты на нее составят до 300 млрд рублей в год.