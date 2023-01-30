В ГД оценили шансы на показ иностранного кино в обход закона Депутат Шолохов поддержал временный отказ от авторского права для показа иностранного кино

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Предложение разрешить в России прокат иностранного кино без согласия правообладателей заслуживает внимания и рассмотрения в условиях, когда российские средства вопреки всем нормам международного права удерживаются в недружественных государствах, заявил NEWS.ru депутат Госдумы и первый зампредседателя парламентского комитета по культуре Александр Шолохов. Так он отреагировал на соответствующее предложение Совета Федерации. Однако парламентарий подчеркнул, что без законодательной поддержки сделать это нельзя.

Без законодательной поддержки это, конечно, невозможно — в рамках нынешних норм это наказуемое деяние. По существу же, в условиях, когда средства России вопреки всем нормам международного права удерживаются в недружественных государствах, а их компании ушли из России, не расплатившись по своим обязательствам, это предложение по меньшей мере заслуживает внимания и рассмотрения, — считает Шолохов.

Минюст ранее счел возможным прокат иностранных фильмов без согласия правообладателей. Предполагается, что авторам кино будут выплачивать вознаграждение. В Минэкономразвития и Минкульте идею не поддержали из-за страха перед ужесточением санкций.

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко полагает, что в России можно по примеру Белоруссии ввести временный отказ от авторского права для возможности проката иностранных фильмов без согласия правообладателей.