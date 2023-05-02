В ГД назвали Кирби врунишкой за его слова о потерях России в Артемовске Депутат ГД Журавлев назвал Кирби врунишкой за слова о многотысячных потерях России в Артемовске

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Украина. Донецкая область. Артемовск (Бахмут). Дома, разрушенные в результате обстрела

Заявления координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби о многотысячных потерях российских сил под Артемовском (Бахмутом) не стоит рассматривать всерьез, поскольку тот не назвал число жертв со стороны ВСУ, сказал в беседе с NEWS.ru первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он подчеркнул, что сейчас Украина находится в катастрофическом положении, и сам Кирби подтвердил это своей речью. Депутат напомнил, что представитель Белого дома таким же образом радовался уходу американских войск из Афганистана.

Кирби просто отказался хотя бы приблизительно оценить потери ВСУ, заявив, что «это усложнит ситуацию для Украины». И эта, возможно, случайная оговорка все объясняет: можно сколько угодно говорить о ВС РФ России, но, очевидно, что у Украины положение катастрофическое. Врунишка Кирби и уход США из Афганистана называл восхитительным, чем даже в американских СМИ вызвал ряд критических публикаций, в которых авторы прямо сомневались в его умственной полноценности, — сказал Журавлев.

По его нению, страны Запада из последних сил пытаются поддержать Украину хотя бы информационным способом, и нынешний пример — явное тому доказательство.

Ранее Кирби заявил, что российские силы взяли Артемовск при потерях в 100 тысяч человек. Он утверждает, что около 20 тысяч военных погибли в боях за город. Минобороны России эту информацию не подтверждало.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что на Артемовском направлении Вооруженные силы Украины ежемесячно теряют 11 тысяч человек личного состава раненными и убитыми. Он добавил, что Киев многие потери не учитывает из-за добровольческих отрядов.