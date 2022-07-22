В ГД заявили о наличии у РФ сил для обеспечения безопасности Приднестровья Депутат ГД Соболев: у России хватит сил обеспечить безопасность Приднестровья в случае присоединения к РФ

Фото: Карпов Сергей/TASS

Военная техника на миротворческом посту на мосту

Россия сможет обеспечить безопасность граждан Приднестровья в случае вхождения региона в состав страны, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Виктор Соболев. По его словам, там находится «хоть и небольшой, но вполне достаточный» контингент для поставленных задач.

В Приднестровье контингент хоть и небольшой, но вполне достаточный для тех задач, которые перед ним поставлены. Если говорить о вопросе с Румынией, то тут совершенно очевидно, что без санкции США они никуда не полезут. В случае принятия положительного решения о вхождении Приднестровья в состав РФ у нас вполне хватит сил обеспечить безопасность наших граждан в этом регионе, — заявил Соболев.

Накануне министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что вопрос о вхождении Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в состав России сейчас не рассматривается. Тем не менее, по его словам, решение о намерении присоединиться к РФ, принятое на референдуме 2006 года, остается в силе.