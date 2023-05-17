В ФНС рассказали о «сюрпризах» дружественных стран ФНС сообщила о сложностях в обмене налоговой информацией с рядом дружественных стран

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Обмен налоговой информацией с другими странами сопровождается «сюрпризами», когда поведение государств не зависит от их статуса — дружественные они или недружественные по отношению к России, рассказала глава управления трансфертного ценообразования ФНС Александра Кадет. Она предположила, что некоторые страны не идут на контакт, потому что опасаются вторичных санкций со стороны Запада, передает РБК.

Есть страны, которые вроде бы дружественные, но почему-то на какой-то период замолчали. Но есть и сюрпризы, откровенно говоря, — призналась Кадет.

Ранее СМИ сообщили, что ФНС начала проверку в отношении телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой на предмет возможной неуплаты налогов. Звездный адвокат Сергей Жорин предположил, что налоговые органы могли раскрыть популярную схему, которой пользуются медийные лица для уклонения от уплаты налогов, и теперь ФНС проверяет многих блогеров. По мнению Жорина, так дошла очередь и до Ивлеевой.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин ранее пообещал новые проверки в отношении блогеров, если у них выявят неуплату налогов. Бастрыкин напомнил, что сокрытие доходов дает основания для возбуждения уголовных дел.