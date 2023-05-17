Звездный адвокат назвал причины проверки Ивлеевой налоговой Адвокат Жорин объяснил проверку Ивлеевой ФНС интересом ко многим медийным лицам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Звездный адвокат Сергей Жорин в разговоре с NEWS.ru заявил, что Федеральная налоговая служба могла выявить схему уклонения медийных лиц от уплаты налогов и теперь проверяет многих блогеров. Так он объяснил интерес налоговой к российской актрисе Анастасии Ивлеевой.

Я могу предположить, что с высокой степенью вероятности при расследовании уголовных дел в отношении известных блогеров налоговые органы и Следственный комитет, вероятно, установили некую схему, которая свойственна как минимум тем блогерам, которые уже являются фигурантами уголовных дел. Это схема заключается в искусственном дробление бизнеса и неправомерном применении упрощенной системы налогообложения. Вероятно, установив эту схему, правоохранительные органы теперь начали проверять и других популярных блогеров на вот эту схему дробления, — сказал Жорин.

Он уточнил, что повышенное внимание налоговая также может обратить на других медийных лиц. Перспективы проверяемых будут зависеть от того, как блогеры работали, какую систему налогообложения применяли и должным ли образом исчисляли налоги.

17 мая стало известно, что ФНС начала проверку Ивлеевой на предмет неуплаты нaлогов. Налоговая рассылает требования предоставить информацию по сделкам всем контрагентам, которые в течение 2020–2022 годов заказывали услуги у компаний Ивлеевой. Подобные письма получили представители более 20 рекламных агентств.