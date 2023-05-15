В СКР пообещали новые проверки блогеров Бастрыкин: СКР проведет новые проверки блогеров, если получит от ФНС сведения о неуплате налогов

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Александр Бастрыкин

Следственный комитет будет проводить новые проверки в отношении блогеров, если от Федеральной налоговой службы (ФНС) поступят новые сведения о неуплате ими налогов, сообщил ТАСС глава ведомства Александр Бастрыкин. Он отметил, что некоторые блогеры, благодаря миллионам подписчиков, стали зарабатывать значительные капиталы. Скрывая свои истинные доходы, они дают правоохранительным органам основания для возбуждения уголовных дел.

Безусловно, в случае поступления из налоговых органов материалов, указывающих на признаки налоговых преступлений, нами будут организованы проверки, по итогам которых будут приниматься соответствующие процессуальные решения, — сказал Бастрыкин.

Он также описал основной способ, используемый блогерами для уклонения от налогов. По его словам, они прибегают к дроблению бизнеса – создают несколько хозяйствующих субъектов, которые имитируют какую-либо деятельность. При этом такими субъектами используются льготные режимы налогообложения, что позволяет получать необоснованную выгоду.

Ранее Бастрыкин заявил, что блогеры, которые проводят для пользователей Сети курсы личностного роста и другие просветительские проекты, должны официально подтверждать свою компетенцию. По его словам, в Госдуму уже внесен законопроект о лицензировании деятельности блогеров-коучей. Бастрыкин отметил, что подобные проекты должны находиться под контролем государства.