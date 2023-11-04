В аэропортах Москвы начнут брать отпечатки пальцев у прибывающих мигрантов МВД: прибывающие в аэропорты Москвы мигранты будут проходить дактилоскопию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МВД России в ближайшее время начнет проводить в аэропортах Москвы дактилоскопию и фотографирование прибывающих мигрантов, заявила начальник главного управления Министерства внутренних дел по вопросам миграции Валентина Казакова, сообщает ТАСС. По ее словам, эксперимент начнется, учитывая предложения столичного правительства.

Пока, к сожалению, на границе мы не дактилоскопируем, но с учетом предложений правительства Москвы мы в ближайшее время, я думаю, эксперимент этот начнем проводить. Когда уже в каждом аэропорту московского авиаузла будут дактилоскопироваться, фотографироваться [приезжие]. И те «перевертыши», как мы их называем, то есть лица, меняющие установочные данные, не смогут заехать на территорию РФ, — рассказала Казакова.

Она отметила, что с конца 2021 года иностранцы, которые въезжают в Россию, проходят обязательную процедуру дактилоскопии, фотографирования и медицинского освидетельствования. Это помогло раскрыть свыше 2 тысяч преступлений. Казакова также указала на то, что в России сейчас находятся около 6,5 млн иностранцев, отпечатки пальцев взяты у 4 млн из них.

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов обратился к главе МВД России Владимиру Колокольцеву с предложением усилить проверки мигрантов в аэропортах. Согласно тексту обращения, Нилов предлагает установить дактилоскопические стойки, чтобы не допустить проникновения криминальных элементов из стран зарубежья в Россию.