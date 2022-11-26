Умер старший следователь по особо важным делам при Генпрокуроре СССР Старший следователь по особо важным делам при Генпрокуроре СССР Калиниченко умер

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Старший следователь по особо важным делам Владимир Калиниченко

На 75-м году жизни умер старший следователь по особо важным делам при Генпрокуроре СССР, государственный советник юстиции III класса Владимир Калиниченко, об этом в своем Telegram-канале сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. По его словам, силовика не стало ночью 26 ноября.

Сегодня ночью скончался легендарный советский следователь Владимир Калиниченко. До своего 75-летия он не дожил ровно неделю, — написал Хинштейн.

Парламентарий назвал Калиниченко «чистым и штучным человеком». По словам Хинштейна, государственный советник юстиции являл собой пример честности, которой должны обладать следователи.

Парламентарий добавил, что Калиниченко расследовал громкие коррупционные дела, в частности «сочинское», «хлопковое», «казахское». Кроме того, он раскрыл убийство офицера КГБ в московском метро, которое совершила группа милиционеров («убийство на Ждановской») в 1980 году. По словам Хинштейна, итог этого дела привел к массовым чисткам в МВД СССР.

Калиниченко написал несколько книг о своей работе: «Дело о 140 миллиардах, или 7060 дней из жизни следователя», «Точка отталкивания» и «Дополнительное расследование» в сборнике «Несколько дней из жизни следователя». Кроме того, он участвовал в создании сценария художественного фильма «Убийство на Ждановской», а также трилогии: «Следствие и власть» (2013), «Следствие как профессия» (2015), «Следствие глазами адвоката» (2016).

Бывший старший следователь был почетным адвокатом России. Его награждали знаком отличия «Почетный сотрудник Следственного комитета Российской Федерации», медалями «Ветеран прокуратуры», «300 лет следственной канцелярии России», «За содействие», «За верность служебному долгу», «За чистоту помыслов и благородство дел».

Ранее стало известно, что на 73-м году ушел из жизни бывший руководитель Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России) и полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Виктор Черкесов.