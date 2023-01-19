Учителя в России могут получить «особый статус» Кравцов: Минпросвещения обсуждает с депутатами вопрос закрепления «особого статуса» учителя

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минпросвещения России обсуждает с депутатами Госдумы вопрос закрепления «особого статуса» учителя в законодательстве, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в эфире проекта «Поздняков» на телеканале НТВ. По его словам, данная мера поможет защитить педагогов от «неправомерных действий».

Мы сегодня с депутатами Государственной думы обсуждаем вопрос закрепления возможно особого статуса учителя. Это будет давать ему защиту от различных неправомерных действий, которые бывают зачастую в отношении учителя, — сказал Кравцов.

2023 год объявлен в России годом педагога и наставника.

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