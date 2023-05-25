Участникам СВО могут облегчить поступление в вузы Володин предложил Мишустину обеспечить участникам СВО льготы при поступлении в вузы

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обеспечить участникам спецоперации льготное поступление в вузы, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента. Володин также предложил принимать в медицинские вузы без экзаменов детей медиков, погибших от COVID-19.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением законодательно обеспечить льготное поступление в вузы участникам СВО, — говорится в сообщении.

Соответствующее обращение Володин направил по итогам обсуждения в Госдуме доклада о деятельности уполномоченного по правам человека за 2022 год, который рассмотрели на пленарном заседании 17 мая. Также принять участие в этой работе поручено профильным комитетам.

Ранее рабочая группа по вопросам спецоперации разработала единый стандарт региональных мер поддержки, которыми смогут воспользоваться все участники СВО и члены их семей. В итоговый перечень включили 20 мер поддержки, среди которых первоочередное зачисление детей бойцов в секции и кружки, компенсация платы за ЖКХ, льготы по транспортному налогу и оздоровительным путевкам, льготное питание в школах. Также разработана единая форма социального паспорта участника СВО, который позволит поддерживать актуальную информацию о потребностях семьи бойца, такой документ планируют внедрить во всех регионах.