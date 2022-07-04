ЭДГ и «партия реальных дел»: чего ждать от муниципальных выборов в Москве Системная и несистемная оппозиции продолжат борьбу за голоса москвичей

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Урна с бюллетенями на избирательном участке

С 9 по 11 сентября москвичи будут выбирать депутатов муниципальных Советов в 125 округах столицы. В этом году предвыборная кампания будет существенно отличаться от той, которая проходила пять лет назад, в 2017-м. Тогда муниципальная кампания стала неожиданно острой, а ее повестка вышла далеко за пределы лавочек и ремонта дорог. Кандидаты говорили именно об этих вопросах, но интригу составляла серьезная борьба между властью и оппозицией. Сегодняшняя политическая ситуация радикально изменилась. NEWS.ru поговорил с экспертами и политиками о том, чего стоит ожидать от предвыборной кампании нынешнего лета.

Неизвестные выборы

По данным исследовательской группы Russian Field, сегодня 84% опрошенных москвичей не могут назвать даже примерную дату предстоящих муниципальных выборов. Как пишут авторы исследования, степень осведомленности не зависит от возраста респондентов.

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко пояснил NEWS.ru, что выборы в муниципальные собрания редко вызывают интерес публики. Но в этом году, по словам эксперта, она проходит в тени внешнеполитических бурь и экономического кризиса.

Сейчас людей больше волнует их материальное положение, и веры в то, что какие-то проблемы можно решить на уровне муниципальных депутатов, нет, — рассуждает Минченко.

К тому же, отметил политолог, отсутствие значимых фигур на политической сцене способствует апатии избирателей.

Низкая осведомленность горожан о муниципальных выборах — это типичная история, сказал в беседе с NEWS.ru политтехнолог Петр Милосердов. События 2017 года следует считать, скорее, исключением из правил.

Пять лет назад был подъем, люди видели смысл избираться и приходить голосовать на избирательные участки, а сейчас, хотя я с этим и не согласен, люди считают, что это не имеет смысла, страх и непонимание последних месяцев влияют на это, — резюмировал Милосердов.

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Голосование на выборах в Москве

Политолог Александр Асафов настроен более оптимистично. По его словам, информационная кампания еще не началась. Эксперт уверен, что интерес к выборам в этом году окажется даже большим, чем пять лет назад.

Люди еще не видят деятельности кандидатов, поскольку те еще, по большей части, не донесли документы на регистрацию. Предвыборная кампания находится на самом старте. Конечно, традиционно внимание к муниципальным выборам ниже, чем к выборам в городской парламент или в Госдуму. Но с учетом всех изменившихся обстоятельств интерес должен быть выше, чем в 2017 году, — сделал рискованный прогноз Асафов в интервью NEWS.ru.

Петр Милосердов считает, что озабоченность москвичей федеральной повесткой может быть использована кандидатами.

Конечно, никто не будет затрагивать тему специальной военной операции, но трогать остальную федеральную повестку никто не мешает. Просто обычно кандидаты объясняют отсутствие в их программах такой повестки очень скромными полномочиями муниципальных депутатов, и никому не приходит в голову, что о ней тоже можно говорить, ведь кандидат тоже человек и выборы не должны быть только про лавочки, — заключил Милосердов.

Что там у несистемщиков

Непарламентской оппозиции в этом сезоне может быть нелегко. Но некоторых смельчаков трудности не пугают.

Пять лет назад политтехнолог Максим Кац и политик Дмитрий Гудков создали «политический Uber» — платформу для поддержки независимых кандидатов, которых снабжали инструкциями, оказывали юридическую и организационную помощь, помогали с агитационными материалами. В этом году эта платформа работать не будет.

Однако ее место пустовало недолго. В течение последних полугода возникли сразу несколько платформ непарламентской оппозиции, которые будут поддерживать и выдвигать независимых кандидатов. Это «Выбираем соседей» правозащитницы Марины Литвинович и бывшего депутата Тимирязевского района Юлии Галяминой, движение Романа Юнемана «Общество.Будущее», и платформа «ВыДвижение», основанная депутатом района Зюзино Александром Замятиным и экс-кандидатом в депутаты ГД от КПРФ Михаилом Лобановым.

После окончания яркой предвыборной кампании Михаила Лобанова в Государственную думу появилось много людей, которые изъявили желание участвовать в муниципальных выборах, рассказал в интервью Александр Замятин.

Этой зимой мы провели школу для кандидатов и стало понятно, что есть десятки людей, которые хотят идти на выборы. Вместе с тем было видно, что для обычного человека довольно сложно разобраться в том, как вести кампанию. И мы решили организовать платформу, которая будет помогать кандидатам делать это, — говорит Замятин.

Сейчас на платформе зарегистрировано 103 кандидата из 52 районов, из них только около 30 человек участвовали в зимней школе кандидатов. Впрочем, некоторые «студенты», наоборот, приняли решение не участвовать в выборах — «за последние месяцы кто-то просто передумал и потерял мотивацию этим заниматься, кто-то сильно испугался, был очень сильный отток после 24 февраля».

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва» Голосование на выборах в Москве

«ВыДвижение» стремится занять нишу, опустевшую после ухода платформы Гудкова и Каца. По словам Замятина, команда проекта «не изобретает велосипед» и предлагает тот же подход, что и в «политическом Uber», но в другом масштабе.

У нас много людей, которые рассчитывали в этом году на кацовский «убер», но он не случился, и они пришли к нам. Но у нас другая идеологическая начинка. Наша повестка демократическая: нас в первую очередь интересует не то, как сделать красивые улицы, какие-то современные архитектурные решения в благоустройстве, а влияние горожан на власть, само по себе. Мы хотим, чтобы любые люди могли участвовать в совместном управлении городом, — рассказывает Замятин о своем кредо.

Несмотря на то что повестка муниципальных выборов обычно крутится вокруг локальных проблем, некоторые представители оппозиции отказываются остановиться на этом. Как рассказал NEWS.ru депутат Мосгордумы от «Яблока» Максим Круглов, центральной повесткой его партии станет внешнеполитическая ситуация.

Наша кампания будет сосредоточена не на лавочках, подъездах и благоустройствах дворов, это будет кампания за мир, — подчеркнул он.

По словам депутата, сегодня партия не видит для себя возможности проводить другую кампанию: «Наши кандидаты, конечно, будут говорить и о районных проблемах, но то, что происходит с большими политическими делами, напрямую влияет на нашу повседневную жизнь».

Однако эта прямолинейность оппозиционеров может встретить некоторые препятствия. Еще до начала агитации ряд потенциальных кандидатов были осуждены по административным статьям, которые накладывают ограничений на участие в выборах. Так, Максим Круглов пожаловался, что только за прошедшую неделю против восьми кандидатов и депутатов от «Яблока» были возбуждены административные судопроизводства. Основатели платформы «ВыДвижение» столкнулись с похожей проблемой. Михаил Лобанов, например, получил сразу два приговора, хотя и не собирался выдвигаться сам.

Сейчас наблюдаются две противоположные тенденции, рассказывают оппозиционеры. С одной стороны, в городскую политику приходит много активных молодых людей. Но, с другой стороны, широкие слои сторонников и активистов переживают деморализацию.

Сегодня очень гнетущая атмосфера, в которой есть только считанные десятки смелых людей, решивших выдвигаться. Пять лет назад это было большое движение, и все желающие могли присоединиться к этому веселому летнему лагерю, классно провести время, да еще и депутатом стать, — вспоминает Александр Замятин. — Что интересно, очень мало кто из оппозиционных депутатов, победивших в 2017 году, сейчас выдвигается на перевыборы, многие разочаровались.

В стане парламентской оппозиции

Парламентские партии тоже активно готовятся к предстоящим выборам. Они стремятся выставить своих кандидатов во всех районах столицы. Сейчас как раз идет стадия утверждения списков. Например, у КПРФ уже утверждены 984 кандидата.

Подготовка началась заранее. Еще год назад была поставлена задача подобрать достойных кандидатов, которые будут бороться за победу, — рассказал в беседе с NEWS.ru лидер московских коммунистов Валерий Рашкин. — Мы планируем получить количество депутатов, достаточное для прохождения фильтра на выборы мэра в будущем году.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Люди голосуют на избирательных участках

Помимо членов партии на выборы пойдут и ее союзники из более радикальных организаций. По словам политика, в коалицию с коммунистами входит «Левый фронт», «Женское движение», движение «За новый социализм» и другие — всего почти 40 объединений.

Парламентская оппозиция может столкнуться с теми же трудностями, что и несистемщики. Среди главных нововведений, осложняющих жизнь кандидатам в депутаты, лидер столичных коммунистов выделил процедуру проведения голосования в течение трех дней и электронные списки избирателей, которые впервые будут использоваться в этом году в Москве.

Это очередное ноу-хау для фальсификации результатов голосования, — считает Рашкин. — На это новшество пошли, потому что, как показала практика, дистанционное электронное голосование, использованное в прошлом году на выборах в Думу, было подконтрольно власти и недоступно для проверки фальсификации результатов, и второй раз на эти грабли наступать не будут. И электронные списки — это новая возможность для фальсификаций, в них нельзя будет посмотреть, кто голосовал, кто нет, не будет допуска к ним.

По словам Рашкина, КПРФ не сможет избежать федеральной повестки на этих выборах, хотя основная часть кандидатских программ будет посвящена локальным проблемам своих районов. По его словам, жители столицы не разделяют федеральный и муниципальный уровни. Например, при повышении тарифов ЖКХ претензии они предъявляют в том числе муниципальным депутатам.

Москва неизбежно затрагивает федеральную повестку, потому что москвичи — «федералы», они думают широко, глубоко, и реагируют на всё, что делается в стране, — добавил он.

ЛДПР и «Справедливая Россия — За правду» тоже планируют закрыть все районы Москвы своими кандидатами. А собрание по выдвижению кандидатов от «Новых людей» состоится только 10 июля.

Партия реальных дел муниципального уровня

Первой из всех партий утвердила список своих кандидатов «Единая Россия». Партия власти уверена в будущей победе. На данный момент известно, что ЕР будет претендовать на все 1417 мандатов, которые разыгрываются в 125 муниципальных округах.

Кандидаты от власти будут выдвигаться не только от «Единой России», но и от движения «Мой район». Именно так называлась программа, с которой Сергей Собянин шел на мэрские выборы в 2018 году. Теперь этот бренд доверили почти полутора тысячам муниципальных кандидатов от власти.

Учитывая поддержку власти, которая возросла за последнее время, можно предположить, что у «Единой России» будет больше голосов, чем у оппозиционных кандидатов, — предположил в разговоре с NEWS.ru политолог Александр Асафов. — Но муниципальная кампания сосредоточена на районной повестке, политическая часть имеет значение, но не решающее. Главным фактором будет то, что предлагают сделать кандидаты для жителей, что они уже сделали, чего добились.

Фото: Сергей Ведяшкин Работа участков для голосования в Москве

По словам Асафова, у «Единой России» такие предложения есть. Они будут работать с наказами граждан, которые специально собирались в ходе работы над программой партии власти.