«У них такая любовь?»: Захарова о росте домашнего насилия на Украине Захарова отреагировала на информацию о росте домашнего насилия на Украине вопросом: «У них такая любовь?»

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Представитель МИД России Мария Захарова отреагировала в своем Telegram-канале на заявление главы МВД Украины Дениса Монастырского о росте домашнего насилия на Украине из-за отсутствия света в жилых домах вопросом «у них такая любовь?». Она иронично отметила, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предполагал, что «все будут заниматься любовью», однако почему-то этого не случилось, как и ничего, обещанного Киевом.

Помню, как Кулебище радовался холодку и говорил, что все будут заниматься любовью. Не вышло почему-то. Собственно, как и ничего из того, что обещал киевский режим. Или у них такая любовь? — написала Захарова.

Глава МВД Украины сегодня днем сообщил, что на горячие линии Украины стало поступать больше жалоб на домашнее насилие. Он подчеркнул, что насилие не должно переноситься на близких и родных, поскольку это «важно для понимания украинцев как независимой полноценной нации».

23 ноября Минэнерго Украины сообщило, что большая часть электростанций страны приостановила работу. Уточнялось, что все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены после массированного ракетного обстрела украинской территории.

Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совета Безопасности международной организации заявил, что Россия обстреливает объекты инфраструктуры Украины в ответ на поставки в страну западного оружия и призывы Киева одержать военную победу над Москвой. По словам Небензи, своими действиями Россия пытается привести ситуацию за стол переговоров.