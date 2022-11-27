Представитель МИД России Мария Захарова отреагировала в своем Telegram-канале на заявление главы МВД Украины Дениса Монастырского о росте домашнего насилия на Украине из-за отсутствия света в жилых домах вопросом «у них такая любовь?». Она иронично отметила, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предполагал, что «все будут заниматься любовью», однако почему-то этого не случилось, как и ничего, обещанного Киевом.

Помню, как Кулебище радовался холодку и говорил, что все будут заниматься любовью. Не вышло почему-то. Собственно, как и ничего из того, что обещал киевский режим. Или у них такая любовь? написала Захарова.

Глава МВД Украины сегодня днем сообщил, что на горячие линии Украины стало поступать больше жалоб на домашнее насилие. Он подчеркнул, что насилие не должно переноситься на близких и родных, поскольку это «важно для понимания украинцев как независимой полноценной нации».

23 ноября Минэнерго Украины сообщило, что большая часть электростанций страны приостановила работу. Уточнялось, что все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены после массированного ракетного обстрела украинской территории.

Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совета Безопасности международной организации заявил, что Россия обстреливает объекты инфраструктуры Украины в ответ на поставки в страну западного оружия и призывы Киева одержать военную победу над Москвой. По словам Небензи, своими действиями Россия пытается привести ситуацию за стол переговоров.

 