«Тоже понимают»: Песков раскрыл выгодные области для сотрудничества с КНР Песков: у РФ и КНР много областей для взаимовыгодного сотрудничества

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Дмитрий Песков

У России и Китая много областей для взаимовыгодного сотрудничества, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводят «Известия», это понимают обе стороны. Речь не столько о контрактах, сколько о перспективах регионального взаимодействия и развития регионов Дальнего Востока.

Очень много областей, которые сулят взаимную выгоду. И китайские партнеры это понимают, и наши компании тоже понимают, — сказал представитель Кремля.

Президент России Владимир Путин на церемонии открытия Российско-китайского Экспо и форума межрегионального сотрудничества заявил, что Москва и Пекин продолжат укреплять партнерские отношения в энергетике. По его словам, РФ готова бесперебойно снабжать КНР экологически чистой энергией.

В странах коллективного Запада тем временем нарастает беспокойство в связи с визитом Путина в КНР. Это свидетельствует о сближении РФ и Китая, пишет газета The Washington Post. Издание отмечает, что у стран появились не только взаимовыгодные интересы в ряде областей, но и общие ценности. В публикации обращается внимание на то, что сближение двух государств происходит не только в сфере торговли. Россия и Китай имеют общее видение по вопросам мирового порядка.