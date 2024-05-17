Путин оценил перспективы альянса России и КНР в энергетике Путин уверен, что Россия и КНР продолжат укреплять сотрудничество в энергетике

Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв/РИА «Новости»

Владимир Путин

Москва и Пекин продолжат укреплять партнерские отношения в энергетике, заявил на церемонии открытия Российско-китайского Экспо и форума межрегионального сотрудничества президент России Владимир Путин. По его словам, РФ готова бесперебойно снабжать КНР экологически чистой энергией, передает ТАСС.

Наш стратегический альянс в энергетике, ставший надежной опорой всего глобального рынка энергоресурсов, уверен, будет и далее укрепляться. Россия готова и способна бесперебойно, надежно снабжать китайскую экономику, предприятия, города, поселки экологически чистой и доступной энергией, светом и теплом, — заявил Путин.

Ранее российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин завершили неформальные переговоры в Пекине. Их длительность составила четыре часа. После переговоров главы России и КНР провели беседу тет-а-тет, а затем — в формате «1 + 4».

В ходе переговоров Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление, согласно которому Китай поддерживает усилия России по защите суверенитета и территориальной целостности. Кроме того, Пекин выступает против вмешательства извне в дела страны. Стороны также обеспокоены попытками США нарушить стратегический баланс.