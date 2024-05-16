Стало известно содержание совместного заявления лидеров России и Китая Китай поддерживает усилия России по защите своего суверенитета

Китайские власти поддерживают усилия России по защите своего суверенитета и территориальной целостности, следует из совместного заявления лидеров двух стран, опубликованного на сайте Кремля. В нем также отмечается, что Пекин выступает против вмешательства извне в дела РФ

Китайская сторона поддерживает усилия российской стороны по обеспечению безопасности и стабильности, национального развития и процветания, суверенитета и территориальной целостности, выступает против вмешательства извне во внутренние дела России, — говорится в документе.

Также стороны выразили серьезную озабоченность попытками США нарушить стратегический баланс для получения решающего военного преимущества. Связано это прежде всего с действиями Вашингтона по созданию глобальной системы ПРО и развертыванию ее элементов в различных регионах мира и в космосе. Это происходит в сочетании с наращиванием потенциала высокоточного неядерного оружия, отмечается в документе.

Кроме того, лидеры двух стран пришли к единому мнению, что США и НАТО, как ответственные за 20-летнюю оккупацию, не должны снова пытаться разместить военную инфраструктуру в Афганистане и сопредельном регионе. В документе отмечается, что они обязаны взять на себя основную ответственность за текущие социально-экономические трудности страны и разблокировать замороженные афганские национальные резервы.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин выразили осуждение в связи с инициативами по изъятию активов и собственности иностранных государств. Москва и Пекин оставляют за собой право на применение ответных мер.