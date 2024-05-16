Путин и Си Цзиньпин сформулировали позицию по изъятию иностранных активов Путин и Си Цзиньпин в совместном заявлении осудили изъятие иностранных активов

Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв/РИА «Новости»

Владимир Путин и Си Цзиньпин

Россия и Китай осуждают инициативы по изъятию активов и собственности иностранных государств, говорится в заявлении по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Из документа, опубликованного на сайте Кремля, следует, что Москва и Пекин оставляют за собой право на применение ответных мер.

Стороны осуждают инициативы по изъятию активов и собственности иностранных государств и подчеркивают право таких государств на применение ответных мер в соответствии с международно-правовыми нормами, — говорится в документе.

Путин и Си Цзиньпин ранее подписали Совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Документ был принят 16 мая по итогам переговоров между лидерами стран с участием делегаций в узком и расширенном составе.

В частности, стороны обязались продолжать развитие двусторонних отношений, оказывать друг другу поддержку, содействовать сближению народов обеих стран и продвигать многополярное мироустройство. Путин, выступая перед журналистами после переговоров, отметил, что документ содержит «новые масштабные задачи и долгосрочные перспективы развития всего комплекса российско-китайских связей».