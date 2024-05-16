Путин и Си Цзиньпин приняли важное заявление по итогам переговоров Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление об углублении отношений

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали Совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, сообщает пресс-служба Кремля. Документ был подписан по итогам переговоров, состоявшихся между лидерами стран с участием делегаций в узком и расширенном составе.

Отмечается, что Китай и Россия вступают в новую эпоху в контексте 75-летия установления дипломатических отношений. Путин, выступая перед журналистами после переговоров, отметил, что документ содержит «новые масштабные задачи и долгосрочные перспективы развития всего комплекса российско-китайских связей».

Переговоры с участием российской и китайской делегаций прошли сначала в узком, затем в расширенном составе. В переговорах в расширенном составе принимали участие первый вице-премьер Денис Мантуров, зампреды правительства Татьяна Голикова, Александр Новак, Виталий Савельев, Юрий Трутнев, Дмитрий Чернышенко.

В ходе встречи с китайским лидером в узком составе Путин отметил, что Москва и Пекин наработали солидный багаж практического сотрудничества. Он подчеркнул, что в 2023 году двусторонний товарооборот увеличился почти на четверть, достигнув отметки в $227 млрд.