Путин поблагодарил Си Цзиньпина за теплый прием в Китае

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Владимир Путин и Си Цзиньпин

Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность китайскому коллеге Си Цзиньпину за гостеприимство в КНР, сообщает пресс-служба Кремля. Он отметил, что китайские друзья создали очень теплую обстановку для переговоров.

Только что проведенные переговоры показали то большое значение, которое и в Москве, и в Пекине придают развитию и укреплению российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Это партнерство, несомненно, служит образцом того, как должны выстраиваться связи между государствами-соседями, — отметил Путин.

В ходе встречи лидеры подписали целый ряд документов, который придал новый мощный импульс развитию китайско-российских отношений. Си Цзиньпин отметил, что в этом году отмечается 75-летие установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Он подчеркнул, что за три четверти века отношения между странами стали только крепче.

Также Си Цзиньпин отметил, что Китай и Россия считают правильным политическое урегулирование конфликта на Украине. Он также сказал, что Пекин надеется на скорейшее восстановление мира и стабильности на Европейском континенте.