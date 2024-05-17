На Западе сообщили о беспокойстве из-за сближения России и Китая WP: Запад обеспокоен сближением России и Китая на фоне визита Путина в КНР

Фото: kremlin.ru/Александр Рюмин/ТАСС

Владимир Путин и Си Цзиньпин

В странах коллективного Запада нарастает беспокойство в связи с недавним визитом президента России Владимира Путина в КНР, что свидетельствует о сближении РФ и Китая, пишет газета The Washington Post. Издание отмечает, что у стран появились не только взаимовыгодные интересы в ряде областей, но и общие ценности.

Постоянная дипломатическая и материальная поддержка Китаем России на фоне конфликта на Украине — даже несмотря на то, что Пекин позиционирует себя как потенциального посредника — беспокоит [Запад], — указано в материале.

Издание обращает внимание, что сближение двух государств происходит не только в сфере торговли. Как уточняется в статье, Россия и Китай имеют общее видение по вопросам мирового порядка.

Ранее президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин завершили неформальные переговоры в Пекине. Их длительность составила четыре часа. После переговоров главы России и КНР провели беседу тет-а-тет, а затем — в формате «1 + 4».

До этого российский лидер сообщил, что Москва и Пекин продолжат укреплять партнерские отношения в энергетике. По его словам, РФ готова бесперебойно снабжать КНР экологически чистой энергией. Он добавил, что стратегический альянс в данной сфере является надежной опорой глобального рынка энергоресурсов.