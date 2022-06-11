Торговые сети в России смогут покупать площади ушедших компаний Путин подписал закон, разрешающий торговым сетям покупать площади ушедших из России компаний

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

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Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий торговым сетям приобретать или арендовать площади компаний, покинувших российский рынок. Соответствующий документ был опубликован 11 июня на портале правовой информации.

Документ регламентирует сделки касательно приобретения и аренды торговых объектов, которые заключены в период с 15 июня по 31 декабря 2022 года. При этом юридическое лицо (ушедшая из РФ иностранная компания) должно одновременно соответствовать определенным условиям: на дату совершения сделки оно является подконтрольным иностранному юрлицу, является хозяйствующим субъектом, который осуществляет розничную торговлю посредством организации торговой сети.

Согласно закону, хозяйствующий субъект должен завершить свою деятельность на территории России, а основания для признания юрлица подконтрольным иностранному государству должны возникнуть в период до 15 июня. Соблюдая эти условия в отношении российских торговых сетей, которые решили приобрести или арендовать торговые объекты ушедших из России иностранных компаний, не распространяются ограничения на приобретение дополнительной площади торговых объектов.

В настоящий момент для хозяйствующих субъектов, которые ведут розничную торговлю продовольственными товарами действуют ограничения по покупке и аренде в границах одного административно-территориального образования дополнительной площади торговых объектов по любым основаниям.

Закон вступит в силу с 15 июня 2022 года.

Также Путин подписал закон, который запрещает лицам с судимостью по некоторым статьям работать водителями такси и общественного транспорта. Речь идет о людях, у которых есть неснятая или непогашенная судимость за преступления средней тяжести, а также тяжкие и особо тяжкие.