Путин подписал закон, запрещающий водителям с судимостью работать в такси

Фото: Evgeniy Paulin/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает лицам с судимостью по некоторым статьям работать водителями такси и общественного транспорта. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Речь идет о людях, у которых есть неснятая или непогашенная судимость за преступления средней тяжести, а также тяжкие и особо тяжкие преступления против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против мира и безопасности человечества.

Лица, которые ранее устроились на работу в такси и общественный транспорт, должны до 1 марта следующего года представить работодателю справку о наличии или отсутствии судимости.

Ранее этот законопроект в третьем и окончательном чтении приняли депутаты Госдумы. Как уточнялось в документе, ограничения будут распространяться на тех, кто ранее был судим за убийство, похищение человека, грабежи, разбой и некоторые другие преступления.

Закон распространяет свое действие и на граждан других государств, входящих в Евразийский экономический союз. Для граждан остальных стран нет смысла вводить ограничения, потому что если у них есть судимость, они в целом не смогут получить разрешение на работу в России, отмечали законодатели.