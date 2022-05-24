Госдума запретила убийцам и насильникам работать водителями такси Госдума приняла закон о запрете лицам с судимостью работать водителями общественного транспорта

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Госдума на пленарном заседании, которое прошло 24 мая, приняла в третьем, окончательном чтении закон, который запрещает водителям с неснятой или непогашенной судимостью за преступления средней тяжести, а также тяжкие и особо тяжкие преступления работать таксистами. При этом в двух последних случаях это также относится к категории водителей автобусов и трамваев, текст документа опубликован на официальном сайте парламента.

Как говорится в документе, запрет будет применяться в отношении водителей автобусов, трамваев, троллейбусов, которые имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления против общественной безопасности, преступления против основ конституционного строя и безопасности государства, а также против мира и безопасности человечества. При этом они должны в соответствии с УК РФ быть тяжкими и особо тяжкими. Также ограничения коснутся тех, кто совершил аналогичные преступления, предусмотренные законодательством иностранных государств - членов ЕАЭС.

Данный перечень распространяется и на водителей такси, однако он расширен такими преступлениями, как убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. При этом запрет работать водителями такси будет ограничивать также граждан, имеющих судимость за преступления средней тяжести.

В документе сказано, что он распространяет свои положения на иностранцев – тех, кто является гражданами государств, являющихся членами ЕАЭС. Для остальных иностранцев ограничения не вводятся, так как при наличии судимости за преступления таких категорий они в принципе не имеют права получить разрешение на работу в России или патент.

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