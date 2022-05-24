Политики предложили ужесточить наказание для угонщиков автомобилей Политики Крупник и Федяев предложили ужесточить наказание для угонщиков автомобилей

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Из УК РФ стоит исключить статью 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», чтобы пойманные с поличным угонщики не оправдывались тем, что взяли машину просто покататься, заявил депутат петербургского заксобрания Павел Крупник. Политики Санкт-Петербурга предложили приравнять такое правонарушение к статье 158 «Кража», чтобы ужесточить наказание для злоумышленников, пишет «Парламентская газета».

Подобный законопроект планировали реализовать еще в 2018 году, инициативу одобрили в первом чтении, однако Совет законодателей направил отрицательное заключение. Крупник отметил, что намерен обсудить с коллегами «реанимацию» законопроекта в ближайшие дни.

Первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев напомнил, что действующий УК предусматривает до пяти лет лишения свободы за угон автомобиля и до десяти — за кражу. По его словам, возникают проблемы при попытке доказать, что злоумышленник хотел присвоить автомобиль себе, а не просто прокатиться.

Кроме того, за кражу недорогой машины можно получить небольшой штраф или срок до двух лет, но, например, для многодетной семьи или пенсионера-дачника потеря и старенького авто — трагедия, — добавил Федяев.

Ранее автоэксперт Максим Кадаков заявил, что для защиты от угона автомобиля стоит дополнительно использовать механические устройства. Это блокировка педали, блокировка рычага коробки и подобные механизмы.