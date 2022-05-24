«Только трибунал»: генерал запаса раскритиковал обмен пленных «азовцев» Генерал-лейтенант запаса Гурулёв: пленных из полка «Азов» должен ждать трибунал

Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие / Фото Министерство обороны РФ/РИА Новости

Пленных из полка «Азов» должен ждать трибунал, заявил член комитета по обороне Госдумы РФ, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв «Царьграду». Обменивать можно только военнопленных, но не националистов, считает военный.

Обменивать можно военнопленных на военнопленных. Нацистов обменивать никто не собирается и не будет. Только трибунал поставит точку в их судьбе. Сейчас стоит вопрос, а почему на территории ДНР, нацизм же границ не имеет. Да, это так. Но все преступления они совершали именно в Донецкой Народной Республике, частью которой является Мариуполь. Я думаю, это будет справедливо и правильно, — сказал Гурулёв.

Так он прокомментировал факт того, что заместитель главы МИД России Андрей Руденко допустил возможность обмена пленных с «Азовстали». По его словам, процедуре будут предшествовать переговоры с Украиной.

В свою очередь командир батальона «Восток» Донецкой Народной Республики Александр Ходаковский заявил, что каждый, кто попадает в плен, понимает, что его обменяют. При этом, по словам комбата, история с «азовцами» «отдельная», в этом случае работают другие критерии оценки. Но к обмену солдат противника нужно относиться как к естественному процессу, оценивая «не из безопасного далека, а так, как будто это касается лично тебя и именно твой близкий сидит сейчас в застенках», отметил он.