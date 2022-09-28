Токсичная квартирка в Нью-Йорке Компартия решила вписаться в патриотический тренд

Фото: Renato Bordoni/imageBROKER.com/Global Look Press

По появившейся информации, в ходе начавшейся парламентской сессии фракция КПРФ в Госдуме намерена предложить законопроект, который запрещает владеть недвижимостью в странах НАТО и государствах, официально отнесенных к числу недружественных. Иными словами, левые парламентарии решили своевременно вписаться в очевидный патриотический тренд, порожденный нашей СВО.

Пока нет подробностей о том, коснется ли потенциальный запрет всех российских граждан или только традиционных в таких случаях депутатов, сенаторов, сановников, силовиков. Но вопрос о владении «уважаемыми людьми» квартиркой в Париже или виллой на израильском средиземноморском побережье муссируется давно. И изначально он подавался в пакете с запретом на наличие иностранного гражданства и ВНЖ, а также счетами в иностранных банках. Счета жестко запретили, хотя и оставили лазейки в виде возможности размещать на Западе деньги под предлогом лечения или на образование детей.

Хотя было изначально понятно: нельзя владеть домиком на Лазурном Берегу и не открывать счета для уплаты налогов и содержания завидной недвижимости. Но тут на помощь пришла система трастов и оформления домиков в английской глубинке на близких родственников или фирму-посредника.

В целом же первая решительная попытка запретить россиянам кормить западных риэлторов, предпринятая во времена президентства Дмитрия Медведева, была отбита. Злые языки тогда безответственно утверждали, что иначе трудно было бы просто сформировать правительство. Притом что в информационном пространстве было немало слухов о владении вполне официальными лицами дорогой заграничной недвижимостью.

Но мы же помним, как провалилась попытка спикера Госдумы Вячеслава Володина прояснить вопрос с наличием у депутатов иностранных паспортов в основном недружественных государств и видов на жительство. И что уж было говорить о грамотно оформленной недвижимости в дальних землях.

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ Вячеслав Володин

Нередко ведь так бывало, что видный топ-чиновник, а то и министр, выйдя в отставку, вдруг волшебным образом оказывался реальным владельцем домика или квартирки в стране с теплым климатом. Помнится, когда такая история случилась с отставным министром сельского хозяйства Еленой Скрынник, она, чуть не плача, жаловалась, что домик-то во Франции у нее совсем маленький. Ей с детьми и не разместиться вовсе. Но образовавшаяся там же ее косметическая клиника, видимо, достаточно вместительная, раз, как утверждают, пользуется популярностью у ее бывших коллег.

И подобных примеров немало. Правда, отныне поиском недвижимости у наших слуг народа занялись финансовые и специальные органы недружественных стран. Поскольку растет список попавших под западные санкции наших политиков и чиновников, заграничное имущество которых подлежит пока строгой заморозке. А там, глядишь, и конфискации, как только в странах старых демократий найдут или примут соответствующие законы.

Так что владеть квартирой у Центрального парка в Нью-Йорке приятно, но все более опасно. Велик риск и вложенные деньги потерять, и огласке неприятной подвергнуться. Хотя уже сам факт отсутствия сановника в списках «санкционно репрессированных» наводит общественность на подозрения. Так что в нынешних условиях подобный законопроект имеет куда большие шансы на успех.