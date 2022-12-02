«Театр абсурда»: Новак о планах Польши закупить 3 млн тонн нефти у России Новак назвал театром абсурда план Варшавы о закупке трех миллионов тонн нефти у России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Действия Польши на нефтегазовым рынке представляют собой театр абсурда, заявил вице-премьер России Александр Новак. Таким образом он отреагировал на планы Польши закупить у РФ три миллиона тонн нефти, передает РИА Новости.

Мы считаем, что это театр абсурда — то, чем они занимаются, — сказал Новак.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что польская нефтеперерабатывающая компания Orlen подала заявку на прокачку трех миллионов тонн нефти из России. Предполагалось, что транш пройдет по нефтепроводу «Дружба».

Ранее The Wall Street Journal сообщал, что Еврокомиссия предложила 27 странам Евросоюза принять потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Отмечалось, что некоторые европейские чиновники считают, что ограничение должно быть еще более жестким, так как некоторые виды российской нефти идут на экспорт по гораздо более низкой цене, среди них — Польша и страны Балтии.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва не будет торговать нефтью и газом со странами, которые введут потолок цен на российские энергоресурсы. По его словам, эта позиция России, озвученная президентом страны Владимиром Путиным, остается прежней, а власти следят за заявлениями европейских функционеров.