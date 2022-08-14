«Свои же зубы целее будут»: Кадыров призвал Запад дружить с Россией Кадыров посоветовал Западу научиться дружить с Россией

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Глава Чечни Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал западным странам изменить свое отношение к России и научиться с ней дружить, тогда «свои же зубы целее будут». Россия — самый честный и надежный друг в мире, заявил он в своем Telegram-канале. По мнению главы Чечни, современная Россия — это «не горбачевский союз республик и не ельцинская территория»: нынешняя Россия — «сильная и мощная, закаленная и непрогибаемая».

Россия умеет дружить, и это самый лучший друг среди всех стран мира. Надежный, честный, — написал Кадыров.

Он также напомнил слова президента Владимира Путина о том, что если кто-то попытается откусить часть России, то останется без зубов.

Ранее Кадыров призвал украинцев воспрепятствовать странам Запада в разрушении их страны. Для этого, по его словам, необходимо избавиться от «президента-наркомана» Владимира Зеленского и выдворить всех бандеровцев. Глава Чечни подчеркнул, что планы западных стран конкретны: снабжать нацистов оружием, чтобы ежедневно проливалась кровь мирных жителей и бесконечно продолжался хаос.