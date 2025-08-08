Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 18:27

«Сверяет часы»: названа цель звонков Путина лидерам дружественных стран

Депутат Шеремет: Путин позвонил лидерам дружественных стран до встречи с Трампом

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин позвонил лидерам дружественных стран на фоне предстоящей встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его словам, это характеризует отношения Москвы с союзниками как открытые и доверительные.

Не сомневаюсь, что данные консультации прошли накануне анонсированной встречи между Путиным и Трампом. Дело в том, что на ковре подобных встреч вырабатываются судьбоносные решения, которые закономерно затрагивают экономические и геополитические интересы всего международного сообщества. Поэтому в преддверии подобных исторических мероприятий Россия целенаправленно со своими союзниками сверяет часы, что является примером открытых отношений и высокого уровня доверия между нашими странами, — сказал Шеремет.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что Путин не случайно провел серию телефонных разговоров, в них он обменялся мнениями об итогах прошедших переговоров со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом. По его словам, обмен мнениями с руководителями Китая, Индии и других стран в текущей ситуации оказался для российского лидера полезным.

Владимир Путин
Дональд Трамп
Россия
США
переговоры
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Мария Зеленина
М. Зеленина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фитнес дома: как тренироваться эффективно?
Осень на пороге: +15, холодные ночи вместо адской жары: погода в августе
Названа дата возможной встречи Путина и Трампа
Семьи с детьми принудительно эвакуируют из подконтрольных Киеву частей ДНР
Опубликовано видео с моментом обрыва канатной дороги в Нальчике
«Ждите британца»: легкоатлет Чернухин готов повторить скандальную выходку
Стало известно, с кем Путин обсудил встречу со спецпосланником Трампа
Вырытый украинским военным окоп в Курской области стал его могилой
Зачистка котла, джокер Белоусова: ситуация на фронтах СВО вечером 8 августа
Российская гимнастка установила необычный мировой рекорд на Северном полюсе
Как накопить на мечту без стресса?
Росстат: реальные доходы россиян выросли на 7,8%
Куда сходить в Москве в выходные 9–10 августа: фестиваль цветов и роботы
В алом Галилейском море обнаружили предвестие конца света
После зачетов в институте МВД в больницу попал 21 человек
Букингемский дворец анонсировал обращение Карла III к нации
СК возбудил дело после нападения на съемочную группу ВГТРК в Москве
Известная актриса стала жертвой алчного таксиста-вымогателя
«Три года прожили без бабл-ти»: задержан унизивший блокадников блогер
«Из больницы папа волен ехать куда хочет»: сын Краско о слухах про хоспис
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро
Общество

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.