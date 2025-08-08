«Сверяет часы»: названа цель звонков Путина лидерам дружественных стран

Президент России Владимир Путин позвонил лидерам дружественных стран на фоне предстоящей встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его словам, это характеризует отношения Москвы с союзниками как открытые и доверительные.

Не сомневаюсь, что данные консультации прошли накануне анонсированной встречи между Путиным и Трампом. Дело в том, что на ковре подобных встреч вырабатываются судьбоносные решения, которые закономерно затрагивают экономические и геополитические интересы всего международного сообщества. Поэтому в преддверии подобных исторических мероприятий Россия целенаправленно со своими союзниками сверяет часы, что является примером открытых отношений и высокого уровня доверия между нашими странами, — сказал Шеремет.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что Путин не случайно провел серию телефонных разговоров, в них он обменялся мнениями об итогах прошедших переговоров со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом. По его словам, обмен мнениями с руководителями Китая, Индии и других стран в текущей ситуации оказался для российского лидера полезным.