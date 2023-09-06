Суровикина убрали с сайта Минобороны

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Сергей Суровикин

На сайте Минобороны России пропала справочная информация и прочие упоминания о генерале Сергее Суровикине. Российское военное ведомство до сих пор не объявляло об отставке командующего объединенной группировкой войск.

Ранее Суровикин значился в списках главнокомандующих Вооруженными силами России на сайте Минобороны вместе с главкомом сухопутными войсками Олегом Салюковым и командующим Военно-морским флотом Николаем Евменовым.

Министра обороны России Сергея Шойгу спросили об уголовном преследовании генерала Суровикина 4 сентября после пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров в Сочи. Министр промолчал после этого вопроса от корреспондента. Позднее на аналогичный вопрос отказался отвечать и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

По информации газеты The New York Times, генерал знал о готовящемся мятеже ЧВК «Вагнер» и даже помогал мятежникам. По данным зарубежного издания, некоторые командиры согласились стать частью заговора, чтобы сменить руководство Минобороны. Официального подтверждения этих данных не было.

Информации о местонахождении Суровикина не было на протяжении почти двух месяцев. Он исчез из публичного пространства сразу после попытки мятежа ЧВК «Вагнер». Телеведущая Ксения Собчак 4 сентября опубликовала фото генерала на улице в Москве, на котором он запечатлен вместе с супругой.