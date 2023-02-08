Стало известно, как студенты смогут получить 200 тысяч рублей Минобрнауки предложило ввести для студентов дополнительный налоговый вычет до 200 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российским студентам, которые оплачивают учебу при помощи образовательного кредита, могут предоставить дополнительный налоговый вычет, соответствующий законопроект разработало Минобрнауки. Согласно проекту, общая сумма вычета сможет составить до 200 тысяч рублей за налоговый период. Документ опубликован на портале правовой информации.

Внести в ч. 2 ст. 219 Налогового кодекса РФ следующие изменения: <…> п. 2 дополнить абзацем девятым следующего содержания: «Социальный налоговый вычет <...> предоставляется налогоплательщику дополнительно к социальному вычету <...> в размере фактически произведенных расходов и процентов по ним, но не более 200 тысяч рублей за налоговый период», — говорится в тексте проекта.

Замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов ранее заявил, что уже в этом году в Госдуму внесут доработанный законопроект, который установит стипендии для студентов не ниже уровня МРОТ. По его словам, парламентарии постараются его принять, чтобы можно было предусмотреть средства в бюджете. Нилов считает, что нынешние стипендии — «это и не стипендии, они что есть, что их нет». Размер стипендии должен быть мотивацией для студента.