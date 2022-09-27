Строго по закону: Песков о частичной мобилизации Песков: частичная мобилизация проходит в строгом соответствии с законодательством России

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Частичная мобилизация в РФ проходит в строгом соответствии с законодательством, приводит Life.ru слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова. Он добавил, что не обладает информацией о числе уехавших за рубеж россиян, и рекомендовал обратиться с этим вопросом к пограничникам.

В целом все происходит в этой области в строгом соответствии с законодательством России, — заявил Песков.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что понятие «частичная мобилизация» уже есть в действующем законодательстве, поэтому никакие поправки для урегулирования этой нормы вносить не надо. По его словам, закон предусматривает, что мобилизация в России может быть общей или частичной.

Адвокат Лев Тропин в свою очередь рассказал, что повестку в военкомат призывнику имеют право вручить представители правоохранительных органов, военкомата или работодатель, и только под личную подпись гражданина. Юрист отметил, что направление документа через почтовый ящик, заказное письмо, e-mail, портал «Госуслуги» не имеет юридической силы. Если в квитке о получении повестки нет подписи, то она считается недействительной, подчеркнул он.