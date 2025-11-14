Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 07:00

«Становится хуже»: в ГД ответили, почему Украина лишилась прямой помощи США

Депутат Чепа: США видят, что просьбы Зеленского о помощи являются блефом

Фото: defense.gov
Читайте нас в Дзен

Соединенные Штаты понимают, что постоянные просьбы о помощи от президента Украины Владимира Зеленского являются блефом и не приведут к улучшению положения ВСУ на фронте, выразил мнение в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он отметил, что, несмотря на постоянные заверения Киева, украинский конфликт затягивается.

На Украине пытаются сказать, что у них все хорошо, но чуть-чуть не хватает средств для поддержания экономики, восстановления энергетики, чуть-чуть не хватает вооружения. Зеленский говорит: «Дайте нам деньги, и все изменится в лучшую сторону». Но ничего не меняется, только становится хуже и хуже. Конфликт затягивается, вопрос не решается. Американцы тоже все видят: и просьбы, и заявления Зеленского, которые все больше похожи на агонию, — высказался Чепа.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям Киева Родион Мирошник заявил, что ряд стран Европейского союза может отказать Украине в финансовой помощи на фоне разрастающегося коррупционного скандала. По его словам, сам факт массовых увольнений в украинском правительстве подтверждает правдивость вскрытых данных о масштабных злоупотреблениях.

Украина
США
Владимир Зеленский
СВО
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Баста, Кадышева, SHAMAN: кто заработает миллионы на новогодних корпоративах
«Верная смерть» ВСУ и атака на Новороссийск: новости СВО на утро 14 ноября
Семь российских аэропортов вернулись к работе
США засекли «российский военный корабль» у Гавайев
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 14 ноября: инфографика
ВСУ попытались атаковать российский регион
В Петербурге могут продлить запрет мигрантам работать в такси
ПВО сбила над Россией 216 беспилотников за ночь
В Пензенской области сняли ограничения на полеты
Появились новые детали в деле экс-главы подразделения Росатома
«Топ популярности»: в РСТ рассказали, где в РФ провести новогодние каникулы
Экс-глава подразделения Росатома получил взятку в 5 млн рублей
Радиостанция Судного дня прервала трансляцию
Россияне посчитали нотариуса бесполезным при отмене сделки с жильем
Россиянам рассказали, что необходимо учитывать при выборе новогодней елки
Экс-замглавы МО Попов получил Lexus в качестве взятки
«Ключ к тайнам»: россиянам объяснили, чем грозит потеря мобильного номера
Сливочно-горчичный маринад: сочная курица в духовке — находка, а не рецепт
Депутат призвал Верховный суд спасти рынок вторички от мошенников
«Вселяет надежду»: Вучич раскрыл детали переговоров с Макроном по Украине
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.