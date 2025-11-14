Соединенные Штаты понимают, что постоянные просьбы о помощи от президента Украины Владимира Зеленского являются блефом и не приведут к улучшению положения ВСУ на фронте, выразил мнение в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он отметил, что, несмотря на постоянные заверения Киева, украинский конфликт затягивается.

На Украине пытаются сказать, что у них все хорошо, но чуть-чуть не хватает средств для поддержания экономики, восстановления энергетики, чуть-чуть не хватает вооружения. Зеленский говорит: «Дайте нам деньги, и все изменится в лучшую сторону». Но ничего не меняется, только становится хуже и хуже. Конфликт затягивается, вопрос не решается. Американцы тоже все видят: и просьбы, и заявления Зеленского, которые все больше похожи на агонию, — высказался Чепа.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям Киева Родион Мирошник заявил, что ряд стран Европейского союза может отказать Украине в финансовой помощи на фоне разрастающегося коррупционного скандала. По его словам, сам факт массовых увольнений в украинском правительстве подтверждает правдивость вскрытых данных о масштабных злоупотреблениях.