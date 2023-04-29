В закон о военном положении могут внести поправки «Ведомости»: в Госдуме обсуждают поправки о проведении выборов при военном положении

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Госдуме обсуждают поправки в закон о военном положении, предусматривающие возможность проведения выборов в регионе, где действует соответствующий режим, сообщают «Ведомости». Глава комитета ГД по госстроительству Павел Крашенинников отметил, что в законах о принятии новых регионов в состав России при этом говорится о проведении выборов на этих территориях осенью 2023 года.

Сейчас закон о военном положении не позволяет проводить выборы, если в регионе есть военное положение, — пояснил депутат.

По словам Крашенинникова, поправки в закон о военном положении могут внести в нижнюю палату парламента в ближайшее время.

Законы о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей являются федеральными конституционными и поэтому имеют более высокую юридическую силу по сравнению с федеральными законами, отметил депутат. В этих законах указано, что выборы в законодательные органы четырех субъектов проводятся во второе воскресенье сентября 2023 года. При этом, согласно статье 7 закона о военном положении, на территории, где оно введено, не проводятся референдумы и выборы в органы государственной власти, а также органы местного самоуправления.

Ранее СМИ писали, что в Кремле ищут возможность проведения выборов в единый день голосования в новых регионах, где действует военное положение, — рассматриваются различные варианты: от изменения профильного закона до «географической» корректировки указа о военном положении.