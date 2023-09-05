Стало известно о новом решении по экспорту нефти из России Новак: Россия продлила ограничение на экспорт нефти до конца 2023 года

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Александр Новак

Правительство России приняло решение продлить до конца 2023 года решение о сокращении экспорта нефти на 300 тысяч баррелей в сутки, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, которые приводит ТАСС, такие меры направлены на поддержание стабильности и баланса нефтяных рынков.

Россия продлит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки на 300 тысяч баррелей в сутки до конца декабря 2023 года, — сказал Новак.

Ранее эксперт рынка ресурсов Владимир Демидов утверждал, что стоимость нефти может достигнуть $100 за баррель, когда Россия объявит о сокращении экспорта энергоносителя. По его словам, сейчас многие боятся покупать российскую нефть. Даже среди дружественных стран есть те, что опасаются санкций. Другие приобретают, но обходными путями. Только вряд ли кто-то будет закупать нефть по $100 за баррель. Более того, как заметил аналитик, Москве это будет выгодно, ведь с подорожанием увеличится дисконт на российское сырье.

В то же время стало известно о решении Нью-Дели сократить закупку российской нефти. К маю 2023 года на сырье из РФ приходилось 50% всего индийского импорта энергоносителя. Сейчас индийские власти хотят наладить поставки из стран Персидского залива.