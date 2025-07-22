Стало известно, куда отправился Мединский перед переговорами в Стамбуле

Стало известно, куда отправился Мединский перед переговорами в Стамбуле Мединский приехал в Госдуму перед переговорами с Украиной

Помощник президента России Владимир Мединский приехал в Государственную думу перед третьим раундом переговорного процесса с Киевом в Стамбуле, сообщил в Telegram-канале депутат Станислав Наумов. По его словам, во время заседания глава делегации из Москвы на переговорах с Украиной был удостоен медали Станислава Говорухина.

Награжден одной из самых почетных наград в мире отечественного парламентаризма — медалью Станислава Говорухина, — отметил депутат.

Ранее один из организаторов переговоров сообщил, что третий раунд переговоров планируется провести во дворце Чираган. Там проходили и предыдущие встречи сторон. До этого дипломатический источник объяснял, что это обусловлено его вместимостью.

В Кремле назвали меморандумы России и Украины диаметрально противоположными. Уточнялось, что в связи с этим переговорные группы столкнутся с большой дипломатической работой.

Президент Украины Владимир Зеленский тем временем распорядился сформировать делегацию для предстоящих переговоров с российской стороной. Ее вновь возглавит секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.