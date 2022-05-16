Стало известно, когда выберут нового лидера ЛДПР 27 мая состоится съезд ЛДПР, на котором изберут нового председателя партии

Леонид Слуцкий / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Съезд ЛДПР, на котором состоится избрание нового председателя партии, состоится 27 мая, сообщил ТАСС депутат Госдумы и временный глава партии Леонид Слуцкий. Он отметил, что это первый съезд либерал-демократов, который пройдёт без Владимира Жириновского, умершего 6 апреля.

Состоялось заседание высшего совета ЛДПР, где было принято решение о проведении внеочередного съезда партии 27 мая в Москве. В повестке — вопрос об избрании председателя ЛДПР, — сказал Слуцкий.

Он подчеркнул, что в ЛДПР действовал сорокадневный мораторий на обсуждение дальнейшей внутрипартийной организации в связи с трауром. Слуцкий уверен, что либерал-демократы продолжат активную политическую деятельность, чтобы выполнить все задачи, поставленные Жириновским при жизни.

Ранее на пост председателя ЛДПР выдвинулся первый кандидат. Им стал член высшего совета партии, экс-депутат Госдумы РФ Александр Шерин, награждённый орденом Мужества. Он считает, что следующим лидером либерал-демократов должен стать офицер, имеющий статус ветерана боевых действий, поскольку количество ветеранов в России будет расти и им бы хотелось, чтобы с ними общались на «одном языке».

Возможными преемниками Жириновского считаются действующие парламентарии Леонид Слуцкий и Ярослав Нилов. Также в качестве потенциального главы партии видят и губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва.