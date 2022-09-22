Стало известно, когда в ТК внесут поправки о мобилизованных Депутат Хинштейн: поправки в ТК о мобилизованных будут внесены до ближайшего заседания Госдумы

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Внесение поправок в Трудовой кодекс РФ о гарантиях трудовых прав участников специальной военной операции состоится до следующего пленарного заседания Госдумы, заявил депутат Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. По его словам, нововведения коснутся как мобилизованных граждан, так и добровольцев.

Ранее анонсированные поправки «Единой России» в Трудовой кодекс о гарантиях трудовых прав участников СВО — как мобилизованных, так и добровольцев — будут внесены до следующего заседания Госдумы. Будем просить коллег принять их в ускоренном порядке, — подчеркнул Хинштейн.

Ближайшее пленарное заседание нижней палаты парламента назначено на вторник, 27 августа.

Накануне глава комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко сообщила, что парламентарии начали прорабатывать поправки в ТК, которые касаются защиты трудовых прав граждан, попавших под частичную мобилизацию. По словам Святенко, в первую очередь это нужно для того, чтобы покинувший рабочее место призывник сохранил за собой место. Она не исключила закрепления мер по государственной компенсации для граждан в случае потери рабочего места. Как отметил замглавы ЛДПР Ярослав Нилов, инициатива, которая позволит обеспечить гарантию сохранения рабочего места для тех, кто будет мобилизован, должна быть межфракционной.

Путин в ходе обращения 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Он подчеркнул, что перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку. Мобилизованные лица, участвующие в СВО, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.