Стало известно, как отреагировал Путин на атаку беспилотников на Кремль Песков заявил, что Путин спокойно отреагировал на атаку беспилотников на Кремль

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После известий об атаках беспилотников на Кремль президент России Владимир Путин вел себя спокойно и сдержанно, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, российский лидер не будет обращаться к гражданам страны и не станет созывать экстренное заседание Совбеза после произошедшего.

Вы знаете, что президент всегда в сложных, экстремальных ситуациях сохраняет спокойствие, собранность, четкость в оценках и командах, которые он раздает. Поэтому в этом плане ничего нового не произошло, — сказал Песков.

Он уточнил, что сейчас обстановка в Кремле остается спокойной и тихой.

В ночь на 3 мая два беспилотника атаковали Кремль. По мнению Пескова, попытку удара беспилотниками по Кремлю со стороны Украины стоит расценивать как спланированную террористическую акцию и покушение на Путина накануне Дня Победы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о совершении террористического акта в связи с попыткой нанесения удара по Кремлю.

По словам Пескова, Путин в ходе атаки не пострадал, в Кремле его не было. Несмотря на недавнюю угрозу, президент не будет реже посещать кремлевскую резиденцию, а также продолжит придерживаться намеченного графика работы.