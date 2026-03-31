Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 06:15

Стало известно, что изменится в жизни россиян с 1 апреля

Депутат Говырин: в апреле введут лимит на переплату по потребительским займам

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

С 1 апреля в России вступает в силу ряд важных изменений, например, вводится лимит на переплату по потребительским займам, а также расширяются требования к маркировке товаров в системе «Честный знак», заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, такие нововведения требуют особого внимания граждан.

В России в различных сферах регулирования вступит в силу ряд важных изменений, требующих внимания. С 1 апреля будет введен запрет на реализацию товаров, подлежащих обязательной маркировке, в случае признания их сертификатов или деклараций о соответствии недействительными в системе «Честный знак». Это затронет товары, введенные в оборот с 1 сентября 2025 года, такие как парфюмерия, алкогольные напитки, обувь, шины и упакованная вода. Также будет установлен лимит на максимальные процентные ставки, неустойки и прочие начисления по договорам потребительского кредитования и займов. Максимальный размер таких начислений составит 100% от суммы основного долга, — пояснил Говырин.

Он добавил, что еще одно важное нововведение касается внедрения цифрового рубля. По словам депутата, с 7 апреля станет доступна возможность осуществления расчетов по инкассо.

С 7 апреля на платформе цифрового рубля будет введена возможность осуществления расчетов по инкассо и прямым дебетованием. В настоящее время единственной допустимой формой расчетов являются платежные поручения. ЦБ получит право запрашивать у пользователей платформы дополнительные сведения и документы, включая рассмотрение претензий. Запросы могут быть направлены по обычной или электронной почте или через СМС, однако ответ должен быть предоставлен исключительно через интернет-приемную, — резюмировал Говырин.

Ранее старший преподаватель Университета «Синергия» Андрей Сироткин заявил, что с 1 апреля юридические лица при переводе денег будут обязаны указывать полное официальное наименование организации. По его словам, это требование касается платежей в бюджет и на казначейские счета.

россияне
нововведения
цифровой рубль
Алексей Говырин
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.