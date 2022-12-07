Стало известно, будет ли Путин встречаться с судьями Конституционного суда Песков: Путин не будет встречаться с судьями Конституционного суда

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Владимир Путин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в этом году не планирует встречаться в День Конституции с судьями Конституционного суда, передает РИА Новости. Однако он добавил, что не исключена беседа главы государства с председателем КС Валерием Зорькиным.

Традиционно все равно в этот день проходит встреча с Зорькиным — с председателем Конституционного суда, поэтому нельзя исключать, что эта встреча состоится и в этом году, — сказал Песков.

День Конституции отмечается в России 12 декабря.

Зорькин ранее заявил в ходе Всероссийского съезда, что отменять мораторий на смертную казнь в стране нельзя. По его словам, для этого потребуется принять новую Конституцию. Зорькин добавил, что граждане РФ имеют право не быть приговоренными к казни.

Ранее Зорькин заявил, что вопрос о смертной казни нельзя полностью закрыть, пока существуют умышленные убийства. Глава Конституционного суда также подчеркнул, что все зависит от общей правовой ситуации в России, от того, как далеко страна сможет продвинуться в деле создания «прочного, уверенного в себе правопорядка».