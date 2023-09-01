Стали известны дата и место переговоров Путина с Эрдоганом Песков: Путин и Эрдоган встретятся в Сочи 4 сентября

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоятся в Сочи 4 сентября, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Он добавил, что встреча пройдет в середине дня.

Действительно переговоры пройдут в понедельник, они пройдут в Сочи. Это будет середина дня, — сказал Песков.

Ранее турецкий телеканал Habertürk со ссылкой на источники сообщал, что встреча может состояться 4 сентября в Сочи. Предполагается, что основными темами для обсуждения станут возвращение России к зерновой сделке, а также ситуация в Сирии и совместная деятельность РФ и Турции. В свою очередь Дмитрий Песков отметил, что российская сторона не вернется к соглашениям по зерну до тех пор, пока не будут удовлетворены ее требования. Стороны продолжают проводить переговоры.

До этого первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа высказал мнение, что Россия не станет возобновлять зерновую сделку, однако власти рассматривают возможные альтернативы без участия Украины. По его словам, самыми жизнеспособными вариантами являются поставки продовольствия в бедные страны через Турцию и Египет.