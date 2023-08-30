В Госдуме назвали возможные альтернативы зерновой сделке Депутат ГД Чепа: Россия готова поставлять зерно, используя Турцию и Египет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия не станет возобновлять зерновую сделку, однако власти рассматривают возможные альтернативы без участия Украины, заявил в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, самыми жизнеспособными вариантами являются поставки продовольствия в бедные страны через Турцию и Египет. Он отметил, что обе страны продолжают взаимодействовать с Россией, и являются наилучшими логистическими хабами.

Зерновая сделка подразумевала в том числе поставки и с Украину, данная же инициатива, которую сейчас рассматривает Москва — возможная альтернатива. Мы готовы поставлять зерно, используя Турцию в качестве логистического хаба, через который нам проще работать на сегодняшний день. <...> Мы также продолжаем взаимодействовать с Египтом и рядом других стран, чтобы обеспечивать зерном те страны, которые в этом нуждаются. Посредничество с Турцией же выгодно в качестве транспортировки зерна, — сказал депутат ГД.

Как утверждает Чепа, страны Запада противятся поставкам зерна при помощи России, и пытаются блокировать проход кораблей, возможности транспортировки, финансирования и оплаты сделок. Он отметил, что при зерновой сделке не выполнялись условия для России, однако если альтернатива ей будет успешно согласована, она может стать долгосрочной.

Ранее в МИД РФ заявили, что предложенная президентом России Владимиром Путиным идея отправить в Турцию 1 млн тонн зерна для переработки и дальнейшей отправки нуждающимся странам является идеальной альтернативой ранее существовавшей зерновой сделке. В ведомстве подчеркнули, что министры иностранных дел России и Турции рассмотрят это предложение на переговорах, которые пройдут с 31 августа по 1 сентября.