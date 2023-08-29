Названы дата и место переговоров Путина и Эрдогана Habertürk: переговоры Путина и Эрдогана пройдут в Сочи 4 сентября

Фото: kremlin.ru

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоятся 4 сентября в Сочи, сообщает телеканал Habertürk со ссылкой на источники. Агентство Bloomberg ранее сообщало, что лидеры стран могут встретиться 8 сентября, однако в администрации Эрдогана эту информацию комментировать не стали.

При ситуации, когда господин Путин не смог приехать в Турцию, в Россию поедет наш господин президент. Раскроем дату: президент Эрдоган 4 сентября посетит с визитом Сочи, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Эрдогана пройдет в скором времени. По его словам, информация о точной дате переговоров пока не публикуется, так как Кремль придерживается достигнутых с Турцией договоренностей. При этом Песков подчеркнул, что подготовка к встрече ведется плотно.

По словам представителя Кремля, Россия и Турция пока не договорились о возобновлении зерновой сделки. Стороны проводят переговоры в разных форматах. Песков добавио, что сделка не будет возобновлена до тех пор, пока требования российской стороны не будут удовлетворены в полной мере.